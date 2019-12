PrÃ©sident CNDH : lâ€™enregistrement Ã  lâ€™Ã©tat-civil est le premier droit dont dÃ©coulent les autres

CNDH - Maître Ahmed Salem Bouhoubeyni, président de la commission nationale des droits de l’homme (CNDH), lors de sa visite au centre d’état-civil de Selibaby,au sud du pays à la frontière avec le Mali et le Sénégal, ce mercredi 4 Décembre a dit:



"L’enregistrement à l’état civil est le premier droit dont découlent les autres car c’est le droit d’exister en tant que citoyen sujet de droits".



"Nous notons avec satisfaction les avancées enregistrées dernièrement dont la circulaire du 23 novembre créant les commissions départementales destinée à faciliter les procédures mais déplorons que nombre de centres locaux sont fermés bien qu’équipes en matériel et personnel", a ajouté Maitre Bouhoubeyni.

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité