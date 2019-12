[Photoreportage] SÃ©libaby : cavalcade de bulldozers dans la ville !

Le Rénovateur Quotidien - C’est sur les ruines de certaines maisons que le passage de nouveaux axes principaux de la ville de Sélibaby sera réalisé dans le cadre de la construction de nouvelles infrastructures viables :



tronçons goudronnés, centres de santé, écoles, extension des réseaux hydro-électriques etc avec un cout estimé à 330 millions MRU. C’est le coté engagement officiel pris par le président et qui s’est traduit par un déplacement au Guidimakha aux fins de poser des pierres pour les infrastructures urbaines.



Mais cela ne sera pas sans désolation pour certaines familles qui ont assisté dans la plus grande tristesse au spectacle de démolition de leurs maisons qui ont vu grandir leurs enfants et petits enfants.



L’Etat a prévu de compenser les pertes subies par les familles affectées par cette opération cavalière en procédant à l’attribution de lots de terrains dans la zone industrielle située hors de la ville. Les dédommagements sont effectués en fonction de la nature des pertes où les bénéficiaires pourraient disposer d’un jusqu’à 10 lots.



Au cours de cette opération herculéenne, la détresse des habitants était immense face à ce coup de force exercé par la puissance publique qui a imposé sa loi quitte à réduire des constructions en décombres. Pour donner à Sélibaby l’image d’une ville respectable. Certes l’absence des plans urbains dans nos villes est une constance.



Mais à qui la faute sinon aux autorités qui se livrent à des attributions anarchiques ou au silence complaisant dans l’aménagement urbain. Des années plus tard, les impératifs de développement obligent l’Etat à sévir fort provoquant ainsi la colère des pauvres habitants qui ont du mal à comprendre le malheur qui leur arrive. C’est pourquoi les citoyens payent cher le prix de la modernisation de leurs villes au grand dam des centaines de familles qui se retrouvent complètement démunies.



Il est vrai que Sélibaby a besoin de sortir des années de retard pour devenir une capitale régionale digne de ce nom. Mais cela ne doit pas seulement se faire pour les besoins d’un 60eme anniversaire prévu d’être commémoré à Sélibaby. Il ne s’agit pas seulement de lancer un vaste chantier aussi ambitieux mais d’aller jusqu’au bout des promesses pour que les populations puissent savoir si ce qu’elles gagneraient vaudrait-il plus que ce qu’elles ont déjà perdu…



