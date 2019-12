Mauritanie : la valeur de 2,4 milliards dâ€™ouguiyas en mÃ©dicaments incinÃ©rÃ©e (ministre de la santÃ©)

Sahara Médias - Les autorités de la ville de Zouerate ont procédé à la destruction de deux tonnes de médicaments périmés dont une partie se trouvait dans les magasins des structures sanitaires et d’autres dans des pharmacies de la ville.



Le directeur régional de l’action sanitaire qui a organisé cette opération a déclaré que celle-ci intervenait dans le cadre de la campagne organisée par le ministère de la santé destinée à se débarrasser des médicaments dont la date de péremption a été dépassée.



Lors d’une émission sur le plateau de la télévision nationale dans la nuit de mercredi à jeudi, le ministre de la santé Dr Nazirou O. Hamed a révélé que la valeur de 2,4 milliards d’ouguiyas en médicaments a été incinérée depuis le début de l’opération dont 1,4 milliard provenant des dépôts des importateurs et un milliard incinéré par la CAMEC.













