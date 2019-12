Le comitÃ© du parti au pouvoir se rÃ©unit. La page du diffÃ©rend entre les parties est-elle tournÃ©e?

Adrar-Info - La réunion du comité au pouvoir de l’Union pour la République (UPR) a revelé , pour la première fois, un message clair sur l’évolution des relations entre le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et son prédécesseur, le président Mohamed Ould Abdel Aziz et la volonté de sortir de la crise actuelle avec le moins de pertes possible.



La réunion était présidée par le secrétaire général du parti, Mohamed Ould Abdel Fattah, en l’absence de son président Seyidna Ali Ould Mohamed Khouna et de son adjoint, Boidiel Ould Houmeid.



Cette réunion a été marquée par la retrouvaille de toutes les franges du parti au sein du dit comité et un compris au travers duquel , il n’a pas été imposé un nouveau président au comité et donc le maintien de son ancien président, Seyidna Ali Ould Mohamed Khouna.



La présence de certains partisans de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a constitué un message positif à l’intention de l’opinion publique.



Tout comme ,ce fut le cas, quant à aller au congrès pour résoudre le leadership et la référence du parti.



Cette dernière approche avait d’ailleurs, été suggérée par le président du comité , Seyidina Aly Ould Mohamed Khouna, lors de sa récente conférence de presse, qui a demandé l’ accélération de la tenue du congrès pour résoudre la crise concernant qui doit diriger le parti.



Tous les participants ont décidé de tourner la page actuelle et ramener les choses au congrès, au lieu de se disputer entre partisans de Ould Ghazouani et ceux de Ould abdel Aziz.





Le parti au pouvoir en Mauritanie, l’Union pour la République (UPR), a fixé les 28 et 29 décembre.,une nouvelle date, pour la tenue de son deuxième congrès ordinaireLors d’une réunion d’urgence tenue mercredi soir à Nouakchott, le comité directeur du parti a révélé le nombre de comités qui seront chargés de préparer et d’organiser le congrés.Le comité directeur du parti a tenu sa session d’urgence à l’invitation du ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines , Mohamed Ould Abdel Fattah, afin de déterminer la date du congrès et la réference politique du partisource : https://www.anbaa.info/?p=53646Traduit par