Mauritanie : Elaboration dâ€™une SNIF : la BCM implique les parties prenantes

BCM - Le Gouverneur Adjoint de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), M. Boumedienne Ould Taya, a présidé, ce jeudi 05 décembre 2019, la cérémonie d’ouverture de l’Atelier national de coordination des intervenants pour la formulation de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF).



Dans son discours d’ouverture, M. le Gouverneur Adjoint a indiqué que « l’inclusion financière constitue un catalyseur de la croissance économique et un puissant vecteur de développement ». « Notre profond désir est de ressusciter des réflexions sur les défis à relever en matière d’inclusion financière dans notre pays.



Nous voulons également mieux faire connaître les efforts déployés par la BCM dans ce domaine, notamment les actions relevant du processus d’élaboration de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière » a-t-il dit.



« La Banque Centrale veillera à pérenniser les dividendes de cette rencontre, avec la contribution et la participation effective de tous les acteurs » a-t-il conclu.



L’atelier a pour objectifs de susciter la prise de conscience et l’adhésion des parties prenantes à la SNIF en Mauritanie. Il vise à adopter la structure la plus efficace pour la coordination de la formulation et de la mise en œuvre de la SNIF, avec la précision des rôles et responsabilités.



En fin d’atelier, il sera élaboré un plan d’action pour la formulation et la mise en œuvre d’une SNIF mauritanienne, incluant les personnes handicapées.









