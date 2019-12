La CLTM se fÃ©licite du dÃ©nouement de la crise Ã  l'aÃ©roport Oum Tounsi

CLTM - La CLTM (Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie) se félicite du dénouement heureux du Conflit de travail survenu ces derniers jours entre la Direction Afroport de l’Aéroport International de Oum Tounsi et les travailleurs affiliés à la CLTM Section syndicale de l’Afroport.



Cette décision utile et courageuse de trouver une solution consensuelle transcende avec l’attitude de pourrissement souvent affiché par l’Employeur tendant à décourager les travailleurs.



La CLTM, convaincue de la nécessité d’instaurer un climat de paix dans les Entreprises, seul garant de sa rentabilité encourage, l’esprit de dialogue et de concertation et souhaite que cela prédomine les relations entre les deux parties.



La CLTM félicite également son Service juridique qui a encadré et supervisé la gestion du conflit.



Fait à Nouakchott, le 04 décembre 2019



Le Comité Permanent









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité