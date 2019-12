Le PrÃ©sident de la RÃ©publique reÃ§oit Mohamed Ibn Chambas reprÃ©sentant spÃ©cial du SG de l'ONU

AMI - Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, jeudi après-midi au palais présidentiel à Nouakchott, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel, M. Mohamed Ibn Chambas, actuellement en visite en Mauritanie.



A sa sortie d’audience, l’émissaire onusien a déclaré à l’AMI qu’il est très honoré d’être reçu par le Président de la République et qu’il est venu à Nouakchott prendre contact avec les nouvelles autorités du pays.



Il a également souligné avoir réitéré au Président de la République les félicitations et les encouragements du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour son élection à la magistrature suprême.



M. Mohamed Ibn Chambas a ajouté : les Nations Unies se félicitent de la vision du Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de travailler pour la cohésion et l’unité nationale, la consolidation de la démocratie, la prospérité partagée et le développement durable de la Mauritanie.



Au sujet de la coopération entre la Mauritanie et l’ONU , l’émissaire a déclaré avoir remercié le Président de la République pour la bonne collaboration avec les Nations Unies en Mauritanie et lui réitéré l’engagement de son organisation à soutenir la Mauritanie dans ses efforts de pérennisation de la paix.



S’agissant du Sahel, M. Mohamed Ibn Chambas a encore précisé avoir discuté avec le Président de la République des questions de paix et de sécurité dans la sous-région et dans l Sahel.



"Comme vous le savez, au mois de février prochain, la Mauritanie assumera la présidence du G5 Sahel, au sein duquel elle joue un rôle important. A cet égard, les Nations Unies, en liaison avec les partenaires internationaux continueront à travailler étroitement avec les autorités mauritaniennes pour consolider la paix et le développement dans la sous-région", a-t-il conclu.



L'Audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du Président de la République, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine.













