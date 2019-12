BP rÃ©vÃ¨le ses estimations des rÃ©serves du gisement Great Tortue-Ahmeyim!

Essahraa - La société britannique British Petroleum a annoncé ce vendredi 6 décembre courant, ses estimations du gisement offshore Great Tortue-Ahmeyim en gaz exploitable.



Le champ contient plus de e 15 billions de pieds cubes de gaz exploitable, a affirmé BP dans un communiqué, selon lequel, la superficie totale du champ gisement pourrait contenir 50 autres billions de pieds cubes.



Ces réserves représentent toute la production de gaz de tout u continent africain au cours des sept dernières années, conclut la société dans son communiqué.



http://essahraa.net/node/12847









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité