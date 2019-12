Le PrÃ©sident de la RÃ©publique se rend Ã  Bamako (Mali)

AMI - Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a quitté, vendredi soir, Nouakchott à destination de Bamako (République du Mali).



Il prend part au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) dont la tenue est prévue demain samedi dans la capitale malienne. A son départ de l’Aéroport International de Nouakchott-Oumtounsy, le Président de la République a été salué par le Premier ministre Monsieur Ismaïl Bedde Cheikh Sidiya.



Etaient présents également le ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, des membres du Gouvernement, le Chef d’état-major particulier du Président de la République, la Directrice adjointe de Cabinet du Président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente du Conseil régional de Nouakchott.



Au cours de ce voyage, Son Excellence le Président de la République est accompagné par une importante délégation comprenant notamment :



- Dr Mohamed Ould Abdelvettah, ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines,



- M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, Directeur de Cabinet du Président de la République,



- M. Cheikh Tourad Cheikh El Houcein, Chargé d’Affaires de l’Ambassade de Mauritanie au Mali,



- M. Ahmed Ould Bah dit Hmeida, Conseiller à la Présidence de la République,



- M. Ahmed Ould Bahin, Chargé de mission à la Présidence de la République,



- M. Amar Ould Ely Salem, Chargé de mission à la Présidence de la République,



- M. El Moudir Ould Bouna, Chargé de mission à la Présidence de la République,



- M. El Hacen Ould Ahmed, Directeur général du Protocole d’Etat.













