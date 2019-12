Les garde- cÃ´tes mauritaniennes arrÃªtent 192 migrants clandestins dont des femmes et des enfants

AMI - Les garde- côtes mauritaniennes ont appréhendé vendredi une embarcation transportant à bord 192 migrants clandestins dont des femmes et des enfants.



Le Commandant Ahmed Ould Moulaye, commandant les opérations de surveillance de la côte a dans une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information précisé qu’une patrouille de gardes- côtes a appréhendé une pirogue en haute mer en face de l’arrondissement administratif de Nouamghar après avoir obtenu des informations faisant état de leur entrée dans les eaux mauritaniennes.



Le Commandant a précisé que parmi le groupe, qui avait pour destination l’Europe, il y avait 11 femmes et deux enfants.



Le commandant Ould Moulaye a souligné que les mesures nécessaires ont été prises pour faire face à de telles situations. Ainsi, les migrants ont été pris en charge pour la nourriture et des couvertures leur ont été distribuées tout comme ils ont fait l’objet de visites médicales pour s’assurer de leur état de santé en particulier les plus sensibles d'entre eux à savoir les enfants et les femmes.



Le patron des opérations a rappelé que l’embarcation en question a quitté lundi matin Banjul et coordonnait avec l’embarcation qui a fait naufrage mercredi à 25 kilomètres de Nouadhibou.



Une des patrouilles de nos forces armées et de sécurité en charge de la surveillance du territoire a pu mercredi dernier sauver 85 migrants clandestins et récupéré 64 cadavres après que leur embarcation ait échoué sur les côtes mauritaniennes. Cette embarcation a quitté jeudi la capitale gambienne en direction de l’Espagne.



Par ailleurs, les informations que l’AMI a collectées indiquent que probablement d’autres groupes de migrants ont pris la même destination à bord d’une troisième pirogue.



Cette situation augure de nouvelles vagues de migrants illégaux allant vers l’Europe par l’océan atlantique via les côtes mauritaniennes étant un pays de passage de ces clandestins.













