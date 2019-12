Photoreportage : le DG Ã  la SolidaritÃ© Nationale sâ€™entretient avec le Vice-prÃ©sident de la BM pour l'Afrique

AMI - Le Délégué Général à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion "TAAZOUR", M. Mohamed Mahmoud Bouassriya, a reçu en audience, vendredi en fin de journée, à Nouakchott SEM. Dr Hafez Ghanem, vice-président de la Banque Mondiale pour l'Afrique, en visite actuellement en Mauritanie.



Au cours de cette audience, M. Mohamed Mahmoud Bouassriya a expliqué à son hôte les grands axes des différents programmes qu’entend exécuter TAAZOUR dans toutes les wilayas du pays.



Il a précisé que la Délégation Générale a pour objectif de généraliser la protection sociale, d’éliminer toutes les formes d’inégalité, de renforcer la cohésion nationale, de lutter contre la pauvreté et de coordonner l’ensemble des interventions dans les zones cibles.



Le Délégué Général TAAZOUR à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion a insisté sur l’importance du partenariat avec les bailleurs de fonds et nos partenaires au développement, en particulier la Banque Mondiale.



Il a aussi précisé que l’homme reste comme objectif et finalité dans toutes les interventions de TAAZOUR qui seront axées sur les populations pauvres.



L’action de TAAZOUR sera centrée sur le bénéficiaire, qui est l’objectif et la finalité de ses interventions.



Pour sa part, le vice-président de la Banque Mondiale pour l'Afrique, a salué l’idée de création de la Délégation Générale « TAAZOUR »qui est totalement en conformité avec la vision de la Banque Mondiale pour la lutte contre la pauvreté. Dr Hafez Ghanem a aussi rappelé que la Banque Mondiale est acquise à 100% pour accompagner la Délégation Générale dans ses objectifs.



