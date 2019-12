RÃ©union du C.A du Fonds fiduciaire pour le Banc dâ€™Arguin et la BiodiversitÃ© CÃ´tiÃ¨re et Marine (BACoMaB)

BACoMaB - Les 2 et 3 décembre 2019, s’est tenue à Nouakchott la réunion ordinaire du Conseil d’Administration du Fonds Fiduciaire pour le Banc d’Arguin et la Biodiversité Côtière et Marine (BACoMaB), sous la présidence de M. Abass Sylla.



Le CA est composé de 7 membres : deux représentants du gouvernement mauritanien, deux représentants des bailleurs de fonds, un représentant d’une ONG internationale de conservation et d’un représentant de la société civile mauritanienne et un expert en finances.



Au cours de cette session, les questions stratégiques liées à l’évaluation de l’impact du BACoMaB sur la conservation de la biodiversité marine et côtière en Mauritanie, au fonctionnement de ses organes de gouvernance, et à ses relations avec les bénéficiaires de ses subventions ont été examinées.



Les dispositions nécessaires ont été prises et seront mises en œuvre en 2020 en vue de renforcer l’efficacité du fonds, la transparence de ses procédures et outils de gestion et son ancrage dans le paysage institutionnel mauritanien.



En outre, le programme de subventions au profit des Aires Marines Protégées en Mauritanie a été approuvé pour l’année 2020 pour un montant total de 460.000 € au bénéfice des activités de surveillance, de restauration écologique et conservation de la biodiversité marine et côtière du Parc National du Banc d’Arguin, du Parc National du Diawling et du Programme de Conservation du Phoque Moine.



En marge de cette session le BACoMaB et l’Agence Française de Développement ont signé une convention de financement d’un montant total de 5 millions d’Euros destinés à renforcer le fonds de dotation du BACoMaB (4.8 millions) et de réaliser une étude sur la faisabilité de nouvelles aires marines protégées en Mauritanie (0.2 millions).



Cette contribution portera l’appui financier de la France au BACoMaB à 8.7 millions d’Euros provenant de l’AFD et du Fonds Français pour l’Environnement Mondial. Elle permettra de porter la capitalisation du BACoMaB à un niveau de 31.4 millions d’Euros en ligne avec ses objectifs.



Le Conseil d’Administration a adressé à la fin de ses travaux ses remerciements aux autorités mauritaniennes pour leur soutien au BACoMaB et leur engagement constant pour la conservation de la biodiversité marine et côtières en conformité avec les politiques nationales et les engagements internationaux de la Mauritanie.



Note sur le BACoMaB



Le BACoMaB Trust Fund est un mécanisme de financement durable créé pour soutenir les efforts du Gouvernement en matière de conservation de la biodiversité et de développement des zones bénéficiaires en Mauritanie.



Il a accordé depuis 2014 des subventions pour un montant total de plus d’environ 2 millions, soit environ 80 millions MRU, aux parcs nationaux (PNBA et PND) et aux petites subventions.



Les fonds du BACoMaB proviennent de l’Etat Mauritanien, de la Coopération Allemande (KfW), de l’Agence Française de Développement (AFD), de la Fondation MAVA, du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et de l’Union Européenne.



Le capital du BACoMaB, d’un montant de 31.4 millions Euros est placé sur les marchés financiers, générant des revenus annuels qui permettent d’accorder des subventions aux Aires Marines Protégées et aux initiatives locales de conservation des écosystèmes et au développement des zones bénéficiaires.













