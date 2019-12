Rencontre CVE â€“ UCN

CVE - Le Conseil des Présidents de la CVE (non signataire de la charte) a reçu ce mercredi 4 décembre 2019, au siège des FPC, une délégation de la coalition Union pour la Cohésion Nationale ((UCN) comprenant :



- M. Mohamed Dellahi, Président du Parti Mauritanien pour la Défense de l’Environnement (PMDE),



- M. Boullah Ould Mohamed, Président du Parti Choura,



- M. Diop Elhadj, Secrétaire général du Parti Choura,



- M. Sidi Ould Moilid, Secrétaire exécutif chargé des affaires politiques du Parti Choura,



- M. Elias Mohamed, Secrétaire général du Parti Libéral Mauritanien,



- Mme Aminetou Laweissi, Présidente de l’ONG El Hanane,



- M. Mahfoudh Ould Mohamed, Président de l’Association Mauritanienne pour la Protection de l’Environnement



Cette rencontre qui s’est tenue à l’initiative de l’UCN a permis aux deux parties de faire le tour des grandes préoccupations nationales et de constater une convergence de vue quant aux questions prioritaires.



Il ressort de cette première rencontre l’urgence du règlement de la question de l’unité nationale dans ses différentes dimensions, règlement qui passe notamment par une analyse sans tabou des problèmes qui la minent, en vue de leur trouver des solutions.



La CVE et lUCN se sont promis de se retrouver très vite après cette première rencontre de prise de contact. Elles espèrent pouvoir travailler ensemble, dans un cadre dont les contours restent à définir.



