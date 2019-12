Naufrage en Mauritanie : Â« la preuve de lâ€™Ã©chec des politiques des pays africains Â», selon Cheikh Bamba DiÃ¨ye

Leral - Le député Cheikh Bamba Dièye a réagi au naufrage d’une embarcation en Mauritanie ayant causé la mort de 15 sénégalais. Un drame qui matérialise selon lui l’échec des politiques des Etats africains.



« C’est un drame humain, un véritable désastre. Cela montre que depuis les indépendances, les politiques des pays africains ne sont même pas attractives pour leurs enfants, à plus forte raison, pour les étrangers. C’est la preuve de l’échec de ces politiques », a fustigé Cheikh Bamba Dièye dans l’émission Grand Jury de ce dimanche.



L’ancien ministre de la Communication a également pointé du doigt, « l’insécurité, la précarité et les mauvaises conditions de travail dans le secteur de la pêche ». Autant de difficultés, selon lui, qui font que « les jeunes sont tentés de partir ».