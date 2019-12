Naufrage en Mauritanie : La rÃ©ponse plus que salÃ©e de Nathalie Yamb Ã  Macky Sall !

Senenews - Après le naufrage d’une embarcation de migrants en Mauritanie ayant fait plus de 60 morts dont 15 Sénégalais, Macky Sall avait fait part de sa consternation, dénonçant par ailleurs l’immigration clandestine.



Sur un tweet, Nathalie Yamb, conseillère exécutive du candidat à la prochaine élection présidentielle ivoirienne, Mamadou Koulibaly; répond sèchement à Macky Sall.



« L’émigration n’est jamais clandestine Monsieur Sall. Elle est régulière. Si vous voulez faire baisser les flux migratoires, alors commencez à pratiquer la bonne gouvernance. Cessez de vous comporter en serviteur zélé de Paris, à la recherche d’un dessert, et servez votre peuple« , déclare la dame récemment expulsée de la Cote d’Ivoire.