Une mission de la Somelec Ã  Nouadhibou pour rÃ©gler le problÃ¨me du dÃ©ficit en Ã©nergie Ã©lectrique de la ville

AMI - Une mission de la Somelec conduite par son directeur général, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed en compagnie de plusieurs directeurs de la société concernés par les projets, la production et la distribution de l’énergie électrique, séjourne actuellement à Nouadhibou.



Leur objectif est de visiter les projets en cours de réalisation dans cette capitale économique et de régler le problème de déficit en énergie électrique qui préoccupe les citoyens à Nouadhibou.



A cette fin la mission va mettre en œuvre les procédures d’urgence décidées par l’entreprise pour garantir la pérennité du courant électrique à Nouadhibou dans les meilleurs délais.



Rappelons que la ville de Nouadhibou a connu ces derniers temps des délestages fréquents consécutifs au déficit enregistré dans la production en électricité suite à la panne d’un des générateurs électriques de la centrale qui approvisionne la ville, ce qui n’a pas manqué d’influer sur la vie de tous les jours des citoyens.



C’est pourquoi les hautes autorités du pays, dans le cadre des mesures visant à combler ce déficit ont donné instructions pour procéder à l’acquisition de deux nouveaux générateurs électriques et à tout faire pour réparer celui qui n’était plus en service et qui a causé les délestages afin d'assurer l'approvisionnement régulier de la ville en courant électrique.



Le conseiller du directeur général, M. Ali Ould Haouba a indiqué, dans une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information, que la visite a pour objet de suivre les mesures prises et les accélérer de manière à offrir le service d’électricité aux populations après la panne d’un des générateurs et ce, dans les meilleurs délais.



Parmi ces mesures, l’acquisition de deux nouveaux générateurs électriques d’une puissance de 5,5 MW soit au total 11 MW, précisant que les travaux d'installation ont débuté et leur mise en service aura lieu dans les deux prochains mois.



Il a ajouté que la société a également réparé le générateur qui était en panne et qui entrera en fonction avant la fin du mois d décembre courant, ce qui contribuera à combler le déficit enregistré en attendant la mise en service des deux autres nouvellement acquis.



A son tour, Ahmed Ramdhane Sylla, directeur des projets de la Somelec, a fait remarquer que la visite de la mission s’inscrit dans le cadre des efforts tendant à accélérer le rythme d’exécution des travaux en cours dans la ville et qui doivent permettre dans un proche avenir de répondre aux besoins de la cité en électricité.



La mission doit en outre, dit-il, s’enquérir de la marche du travail dans la Centrale électrique et notamment du montage des deux nouveaux générateurs et de la réparation de l’ancien. L'achèvement de ces deux actions permettra de générer au total 33 MW et partant de régler le problème de déficit de la production électrique posé au niveau de la ville.













