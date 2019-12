En AlgÃ©rie, le procureur a requis des lourdes peines de prison contre d'anciens chefs de gouvernement

BBC Afrique - Le parquet algérien a requis dimanche de lourdes peines d'emprisonnement contre d'anciens hauts dirigeants politiques du pays.



Accusés de corruption, deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal et des hommes d'affaires sont concernés. Le procureur a réclamé 20 ans de prison ferme contre les deux anciens chefs de gouvernement.



La même peine a été requise, par contumace, à l'encontre d'Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie et des Mines qui se trouve à l'étranger.



Les autres peines requises vont de huit à quinze ans d'emprisonnement pour deux ex-ministres de l'Industrie, Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi.



Le parquet algérien a réclamé aussi la confiscation de tous les biens de tous les accusés et l'émission d'un mandat d'arrêt international contre M. Bouchouareb.



Depuis l'ouverture du procès au tribunal de Sidi M'hamed, dans le centre d'Alger, les principaux accusés nient en bloc.



Les débats se déroulent en l'absence de nombreux avocats de la défense qui ont décidé de les boycotter, dénonçant une "parodie de justice" et un climat de "règlements de compte".













