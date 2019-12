Mauritanie : des ambulances dÃ©ployÃ©es sur les axes routiers les plus dangereux

Saharamédias - Le gouvernement mauritanien a déployé dimanche un certain nombre d’ambulances dans des points situés sur la route de l’espoir notamment le tronçon reliant la capitale à la ville d’Aleg (250 kilomètres).



Ce tronçon est considéré le plus dangereux des routes mauritaniennes eu égard au nombre d’accidents enregistrés et le problème de l’acheminement des accidentés vers les hôpitaux pose souvent de grands problèmes.



C’est le ministre de la santé, Dr Nazirou O. Hamed qui s’est chargé de répartir ces ambulances suffisamment équipées et dotées d’équipes médicales à même de dispenser les premiers soins aux accidentés.



La première ambulance se trouve à Ouad Naga, la seconde dans la localité de Tenadi, la troisième à Boutilimit et la quatrième à Aleg.



Le ministre de la santé a dit que le déploiement de ces ambulances est une initiative du gouvernement et sur instruction du premier ministre Ismael O. Bedde O. Cheikh Sidiya.



L’objectif visé par le déploiement de ces ambulances sur la route de l’espoir est de sauver la vie des citoyens en cas d’accident sur cet axe routier particulièrement dangereux.













