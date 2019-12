OMVS : Ould Ghazouani solidaire de IBK

Kassataya - Le président mauritanien s’est déclaré solidaire avec le peuple malien dans sa lutte contre les Jihadistes. Ould Ghazouani rassure ainsi son homologue malien IBK de son soutien à la sécurité et au développement du Mali à l’ occasion du sommet extraordinaire de l OMVS cette fin de semaine à Bamako.



Le développement des 4 pays de L’OMVS passe également par la sécurité au moment où le Mali est confronté à des attaques permanentes des terroristes islamiques au Nord et au centre du pays. Une situation explosive dont les conséquences sont insupportables pour la France qui vient de perdre 13 militaires d un seul coup. Et du coup le président français n à pas hésiter à menacer les 5 chefs d état du G5 a choisir leur camp dans la lutte contre les Jihadistes.



Le sommet à Pau en France le 16 décembre prochain s’inscrit dans ce sens. Une maladresse qui semble booster l’élan de solidarité des chefs d’État du Mali du Sénégal de la Mauritanie et de la Guinée réunis en session extraordinaire de l’OMVS cette fin de semaine a Bamako.



Une concertation pour les avancées dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement qui nécessitent la part de financement de chaque pays membre. Hormis cet impératif économique la sécurité est préoccupante au Sahel au point de remettre en cause la survie notamment du Mali du Burkina et du Niger devenus un nouveau sanctuaire de l État islamique.



Le Sahel fait face aujourd’hui à un sentiment de rejet des populations de ces trois pays d’une part et d’autre part la menace grandissante de la nébuleuse terroriste. Ould Ghazouani n’a pas raté l’occasion pour manifester sa solidarité avec le peuple malien qui lutte courageusement contre les barbus.



Face à cette défiance les chefs d État de l’OMVS vont parer au plus pressé pour s’engager vers la voie du développement pour atténuer la souffrance des populations dans un climat de paix. Le président malien qui va présider les destinées de l’Organisation ne va pas manquer de répondre à Macron et rassurer ses compatriotes qu’il n est pas seul dans cette menace sécuritaire.



Cherif Kane









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité