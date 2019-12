Ahmed O. Daddah : Â« la marche de lâ€™opposition contre la corruption lors de la derniÃ¨re dÃ©cennie est prÃ©maturÃ©e Â»

Sahara Médias - Le président du rassemblement des forces démocratiques (RFD) Ahmed O. Daddah a déclaré ce lundi que la marche initialement prévue par l’opposition pour demander une enquête à propos de la corruption pendant la dernière décennie a été reportée, considérant qu’elle est encore prématurée car il reste encore des données et des investigations à dévoiler.



Le président du RFD a ajouté que les sacrifices consentis par l’opposition démocratique n’ont toujours pas trouvé de réponses pratiques sur la scène, réaffirmant cependant que le climat s’est amélioré après ce qu’il a appelé « l’enfer de 11 années u pouvoir de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz ».



L’opposition mauritanienne avait envisagé de descendre dans la rue le 7 décembre pour demander une enquête à propos de la décennie au cours de laquelle O. Abdel Aziz était au pouvoir et une commission parlementaire a été constituée pour demander cette enquête.



L’ouverture de cette enquête a coïncidé avec le retour au pays de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz invité à assister aux festivités marquant le 59ème anniversaire de l’indépendance du pays.



Seulement les relations entre le président Ghazouani et son prédécesseur se sont tendues autour de la référence du parti au pouvoir avant que l’ancien président ne s’éclipse après avoir présidé une réunion de la commission provisoire chargée de gérer l’UPR.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité