Cour des comptes: gabegie financiÃ¨re et Ã©vasion fiscale au Centre Hospitalier National

Adrar-Info - Un rapport publié par la Cour des comptes a révélé l’enregistrement d’une gabegie financière et évasion fiscale, à multiples facettes, au Centre hospitalier national dans la capitale Nouakchott qui se sont traduites par des opérations frauduleuses, par lesquelles des centaines de millions étaient retirés du compte du centre.



Selon ce rapport, relatif à la période entre 2016 et 2017, la corruption financière s’incarne également, en favorisant les fournisseurs et en encourant des coûts financiers pour certaines personnes, sans aucun justificatif juridique ou matériel, ce qui a entraîné une perte financière pour le centre.



La Cour des comptes a sommé à la fois, l’ancien directeur de l’hôpital national Abou Haroun Dieh, le comptable Yahya Ould Towmi et la caissière, Sultana Mint El Mocta, à restituer des centaines de millions d’ouguiyas au Trésor public.



Source : https://www.alakhbar.info/?q=node/21885



Traduit par Adrar.info









