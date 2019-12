Gourmo Abdoul Lo : Â« Il est temps de mettre fin Ã  lâ€™industrie nationale du faux et usage de faux dans le pays ! Â»

Kassataya - Accompagnés d’une photo, des audio crédibles circulent dans les réseaux sociaux, mettant en cause un individu prétendument médecin qui semble avoir « exercé » ses talents d’escroc dans la plupart des établissements hospitaliers et des cliniques de Nouakchott et peut-être du reste du pays.



Ce charlatan n’ a été démasqué que grâce à la vigilance et à la conscience professionnelle d’un vrai médecin qui affirme le connaitre et interpelle l’opinion sur la gravité de la situation.



Depuis, des témoignages d’autres « collègues » se sont multipliés qui mettent tous en évidence, non pas seulement cette escroquerie mais surtout la complaisance et même la complicité générale face à cet acte insensé et criminel.



Si ces faits gravissimes étaient définitivement établis, il faudrait très vite dire comment cette situation a pu se dérouler au nez et à la barbe des principales autorités de contrôle et de recrutement de personnels dans un secteur aussi extraordinairement sensible que la santé.



Tout le monde sait que la Mauritanie est championne du monde des faux diplômes, des faux titres et des faux experts et cadres.



C’est le pays au « Million et demi de poètes et docteurs » – ce qui explique la grande pagaille qui règne en matière de ressources humaines, dans TOUS les secteurs, à commencer par la Santé, l’Education et la Sécurité publiques, à TOUS les niveaux de leur hiérarchie.



Ce phénomène s’est amplifié et a atteint un seuil indépassable au cours de ces récentes années, en raison de l’ouverture en grand, des vannes du népotisme, du clanisme, du tribalisme, de l’ethnicisme et autres tares sociales qui gangrènent les politiques et pratiques publiques et font courir au pays un risque grave et permanent de déstabilisation voire de chaos.



Rien ne sera jamais fait de durable et d’efficace si cette industrie mafieuse des faux diplômes et des faux titres, à commencer universitaires, n’était stoppée net. Est-ce demain la veille ?



Gourmo Abdoul Lo



