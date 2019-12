Trois orpailleurs ensevelis aprÃ¨s lâ€™effondrement dâ€™un puits

Sahara Médias - L’effondrement lundi soir d’une tranchée pour la prospection aurifère dans la zone de « GLEIB N’DOUR », dans l’extrême est de la Mauritanie, a enseveli trois orpailleurs alors qu’un quatrième a pu être sauvé, selon les sources de Sahara Medias.



Les mêmes sources ajoutent que les trois orpailleurs étaient encore prisonniers sous terre à minuit et les efforts de les sauver avec des moyens rudimentaires étaient encore en cours.



Les orpailleurs qui creusent de plus en plus profondément à la recherche de pierres riches en minerai, sont souvent pris au piège à cause de l’effondrement des puits creusés et périssent sous le sable.



Depuis quelques années les orpailleurs opèrent dans la zone de « GLEIB N’DOUR » et les puits creusés sont de plus en plus profonds et constituent un danger évident pour les travailleurs.



Les autorités mauritaniennes ont autorisé récemment l’accès des orpailleurs à une nouvelle zone non loin de « GLEIB N’DOUR » appelée « OUDEY TALH », à l’intérieur de la zone militaire interdite, non loin de la frontière malienne.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité