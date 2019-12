CommuniquÃ© de la dÃ©lÃ©gation de la Coalition Vivre Ensemble (CVE)

CVE - La délégation de la Coalition Vivre Ensemble (CVE) sous la présidence de Kane Hamidou Baba entame à compter du 14 déc 2019 une visite de remerciements dans les wilayas du Brakna, du Gorgol et du Guidimakha.



L'occasion aussi pour la CVE, après la signature de la charte du 4 novembre 2019, d'expliquer à la population sa vision et son projet de société conformément aux orientations de sa plateforme du 6 avril 2019.



Ci-joint le calendrier de la visite.



La Commission Communication.

















