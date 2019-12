Les professeurs du secondaire et de lâ€™enseignement technique en grÃ¨ve

Saharamédias - Des centaines de professeurs de l’enseignement secondaire et de l’enseignement technique ont entamé mardi une grève de trois jours pour exiger une amélioration de leurs conditions matérielles et morales.



Selon la coordination pour la défense de l’enseignant cette grève intervient dans le cadre d’une série de protestations annoncée il y a quelques semaines dont des suspensions partielles des cours et des sit-in devant le ministère.



La coordination, se référant aux statistiques obtenues, estime que le mouvement de grève a été largement suivi le premier jour, atteignant parfois 100% dans certains établissements.



Elle accuse les autorités d’ignorer leurs revendications légitimes et de refuser l’entame d’un dialogue sérieux à propos de la plateforme de revendications des professeurs déposée auprès du ministère.



Les professeurs demandent une augmentation des salaires, des indemnités et l’obtention de logements décents.













