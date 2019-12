Super D2 : DÃ©marrage le 3 janvier

RIM Sport - Le coup d’envoi du championnat national de deuxième division "zone Nouakchott " sera officiellement donné le vendredi 3 janvier, annonce la Ligue Nationale de Football.



« Le report du démarrage est motivé par le désistement du FC Toujounine et la nécessité d’organiser un mini-championnat regroupant les trois équipes classées deuxième dans les championnats régionaux 2018-2019 des trois wilayas de Nouakchott, pour pourvoir la place de la quatorzième équipe de la Super D2 », informe la LNF.



