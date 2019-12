Mauritanie : Un syndicat du secondaire demande Ã  ses adhÃ©rents de rester dans les classes

Initiatives News - Le syndicat professionnel de l’enseignement secondaire (SPES), affilié à l’Union des travailleurs de Mauritanie (UTM), appelle ses adhérents à poursuivre les cours dans les écoles fondamentales, collèges et lycées Mauritaniens.



Cet appel du SPES-UTM intervient au moment ou d’autres syndicats poursuivent des séries de débrayages et de grèves. Lire l’intégralité du communiqué du SPES-UTM.



Communiqué de presse



Considérant la volonté politique exprimée par le président de la République dans son programme de gouvernement de reformer le secteur de l’Education pour l’améliorer.



Considérant la réforme en profondeur du secteur engagé par la tutelle en ce moment même.



Considérant le climat de concertation et de dialogue menés par les nouveaux ministres en charge de l’Education



Considérant les discussions déjà entamées avec les différents acteurs du secteur dont les syndicats.



Le Bureau exécutif du Syndicat professionnel de l’enseignement secondaire (SPES-UTM), estimant que les discussions déjà engagés laissent augurer de solutions heureuses aux revendications des enseignant du secondaire et du fondamental, estimant que les appels aux débrayages sont prématurés dans un tel contexte de dialogue très ouvert, appelle toute ses adhérentes et tous ses adhérents à continuer normalement le travail.



Le SPES-UTM considère que le dialogue et la négociation sont les moyens idoines de règlement des problèmes professionnels des enseignants.



Kassé Oumar Hamady



Secrétaire Général du SPES-UTM









