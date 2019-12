Lâ€™ambassadeur de Mauritanie en France prÃ©sente ses lettres de crÃ©ance

AMI - SEM. Ahmed Ould Bahia a présenté aujourd’hui, mercredi à Paris les lettres de créance l’accréditant auprès du Président Français, Monsieur Emmanuel Macron, en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique de Mauritanie en République française.



Le Président français a accordé une audience au diplomate mauritanien au Palais de l’Élysée à Paris au cours de laquelle l’ambassadeur lui a transmis les salutations de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et sa volonté sincère de renforcer les relations de coopération et d’amitié entre notre pays et la France.



De son côté, Le Président Emmanuel Macron a dit sa profonde considération pour le Président de la République et l'expression de sa reconnaissance pour sa réponse positive à l’invitation qu’il lui a adressée de prendre part aux travaux du sommet de Pau prévue le 16 décembre courant.



La cérémonie de remise des lettres de créance s’est déroulée en présence du plusieurs hautes personnalités françaises et des membres du corps diplomatique étranger.









