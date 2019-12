Mauritanie : 40 ans de prÃ©sence du Groupe AFD, comment accÃ©lÃ©rer la croissance des entreprises privÃ©es

Le Groupe Agence française de développement (AFD) a entamé mercredi à Nouakchott la célébration de ses 40 ans de présence en Mauritanie, placée sous le signe de l’implication du secteur privé pour favoriser la croissance.



« Un secteur privé dynamique est l’un des principaux piliers du développement économique », a martelé M. Lionel Yondo, directeur de l’Agence AFD de Nouakchott, lors d’une cérémonie officielle marquant la célébration des 40 ans de présence de l’AFD en Mauritanie.



M. Yondo s’est félicité du processus de réformes engagé par la Mauritanie pour faire jouer pleinement aux entreprises privées un rôle « clé » pour favoriser la diversification de son économie et soutenir une croissance inclusive.



« L’environnement des affaires reste un déterminant essentiel et nécessaire pour créer la confiance des investisseurs nationaux et internationaux », a néanmoins rappelé, Lionel Yondo.



« Quelle que soit la taille de l’entreprise, TPE, PME ou GE, un cadre permettant de faciliter la création et le développement de l’entreprise, l’accès aux financement, le règlement des différends commerciaux ou d’avoir des coûts des facteurs de production raisonnables et des infrastructures fiables sont des conditions sine qua non », a poursuivi M. Yondo.



Lors de cette journée un panel sur le thème de la croissance des entreprises privées en Mauritanie a réuni des entrepreneurs mauritaniens et experts étrangers. Il s’agit de :



► M. Mohamed Ould Noueigued, président directeur général de la BNM



► M. Mohamed Boubrik, directeur général d’Attijari Bank Mauritanie



►M. Claude Torre, responsable d’équipe Projet senior au sein de la division Agriculture, Développement rural et Biodiversité de l’AFD



► Mme Lalya Kamara, fondatrice et dirrigeante de la société d’investissement SahelINVEST



► Mme Lalla Aicha Ben Al Houssein, fondatrice et directrice générale adjointe de IRIJY



Dans un mot, l’ambassadeur de France en Mauritanie, Robert Moulié, a affirmé que son pays ne ménagera pas ses efforts pour soutenir la Mauritanie et les entreprises mauritaniennes pour relever les défis touchant l’amélioration du climat des affaires, la favorisation de la structuration d’un secteur privé diversifié avec une valeur ajoutée locale.



Le ministre mauritanien des finances M. Mohamed Lemine Ould DHEHBY était présent à cette célébration des 40 ans de présence en Mauritanie du Groupe Agence Française de Développement (AFD).



Par La rédaction de cridem.org,



[c] Cridem, Décembre 2019



