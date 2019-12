Mauritanie : nÃ©cessitÃ© pour les mÃ©dias publics de se concerter avec le cabinet du chef de lâ€™Ã©tat

Saharamédias - Le ministère de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement a adressé mercredi une circulaire aux directions des médias publics les informant de la nécessité de se concerter avec le cabinet du chef de l’état à propos de toutes les questions médiatiques qui ont un caractère politique.



Cette circulaire adressée aux directeurs de l’agence mauritanienne d’information, de radio Mauritanie et de la télévision mauritanienne, demande à ceux-ci de se conformer strictement aux références juridiques et professionnelles organisant les services médiatiques.



Le ministre demande aux directeurs des médias publics de considérer l’agence mauritanienne d’information la source de référence pour toutes les informations et les positions officielles de l’état.



Cette circulaire intervient quelques jours après la diffusion par radio Mauritanie d’un éditorial évoquant la situation politique, un éditorial qui a surpris bon nombre de mauritaniens car elle rappelle une bien ancienne pratique politique.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité