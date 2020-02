Alakhbar - L'Armée mauritanienne a livré, ce mardi, 60 orpailleurs à la Gendarmerie de la ville de F'Derik dans la wilaya de Tiris Zemmour.



Ces orpailleurs ont été arrêtés depuis deux jours pendant qu’ils opéraient dans une zone interdite. L'Armée avait demandé aux orpailleurs d'éviter les zones militaires exclusives dans le nord du pays.













