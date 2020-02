Signature dâ€™un accord de commercialisation de la phase 1 du champ gazier Grand Tortue (GTA)

AMI - Il a été procédé, aujourd’hui mardi, au siège du ministère sénégalais du Pétrole et de l’Énergie à Dakar, à la signature d’un accord portant sur l’achat et la vente du Gaz Naturel Liquéfié de la phase 1 du champ gazier Grand Tortue (GTA) Ahmeyim en partage entre la Mauritanie et le Sénégal.



Les parties signataires de cet accord qui sont la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM), la Société des HYDROCARBURES DU SENEGAL SA -HYDROSEN SA et les deux principaux partenaires BP Gas Marketing (BPGM) et Kosmos Energy étaient en négociation depuis fin 2018 suite à un appel d’offres international à travers duquel le choix a été porté sur la Société BPGM dont l’offre commerciale a été la plus intéressante.



Cet accord (Sale and Purchase Agreement) signé ce mardi va permettre la production d’environ 2,5 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié (GNL)pour une période de 10 ans renouvelable.



Dans un mot prononcé à l’occasion de la cérémonie de signature, le ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, M. Mohamed Ould Abdel Vettah, a loué l’esprit d’équipe qui a caractérisé le processus professionnel des négociations et a œuvré à la conjugaison des efforts permettant de parvenir à une formule globale de commercialisation des quantités de gaz de façon, évitant ainsi aux parties de recourir à la vente séparée de quotas.



Cette formule unifiée est un facteur qui renforce les capacités de négociations et la compétitivité des parties, a-t-il indiqué.



A propos des domaines de coopération, de bon voisinage et de l’action commune, le ministre a ajouté que la signature de l’accord de commercialisation du gaz constitue une étape cruciale vers la concrétisation du projet comme elle permet l’accélération du rythme des négociations pour la réalisation des prochaines étapes du projet.



Le ministre a souligné que le département du Pétrole, de l’Énergie et des Mines poursuivra la mise en œuvre de la stratégie basée sur la commercialisation de nos quotas de Gaz liquéfié de manière à assurer le positionnement compétitif de notre pays sur les marchés du gaz.



Il est à noter que la signature de l’accord a été supervisée conjointement par les ministres mauritanien et sénégalais en charge des hydrocarbures respectivement MM. Mohamed Ould Abdel Vettah et Mamadou Moctar Cissé, en présence de plusieurs hauts responsables des deux départements.









