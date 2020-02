Lâ€™OIM et le HCR renforcent leur coopÃ©ration dans la protection et lâ€™assistance aux migrants et aux rÃ©fugiÃ©s

OIM - Aujourd’hui, l’agence des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) et l’agence des Nations Unies pour les Migrations (OIM) ont inauguré un nouveau bureau conjoint à Nouadhibou, située au nord des côtes mauritaniennes.



Les autorités locales, dont Mr. le Wali de Dakhlet-Nouadhibou M. Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rare, ainsi que plusieurs délégations consulaires et d’acteurs internationaux ont participé à l’inauguration.



Les nombreuses études conduites au cours des dernières années par l’OIM et le HCR ont démontré que Nouadhibou est une ville de transit et de destination pour les migrants et réfugiés, beaucoup d’entre eux étant vulnérables et nécessitant l’engagement et le soutien régulier de l’OIM, du HCR, des autorités locales et de la société civile.













