Palais de justice : des inconnus dÃ©foncent le bureau de saisie de matÃ©riel volÃ©, sabotent les documents et volent un million d'ouguiyas

Adrar-Info - Aujourd’hui, mardi 11/02/2020, des inconnus ont saboté les matériels et documents contenus dans le bureau de saisie du parquet, au palais de justice de la capitale, Nouakchott.



La porte du bureau de saisie de matériel volé ou objet de litige, au palais de justice de la Wilaya de Nouakchott Ouest, a été défoncée par des inconnus. Ils ont saboté les dossiers qui s’y trouvent et selon des médias locaux, environ un million d’ouguiyas ont été volés de l’intérieur de ce bureau.



Il importe de rappeler ,qu’une société de sécurité privée est chargée de sécuriser le bureau des saisie de matériel volés ou objets de litige du ministère public.



Traduit par Adrar.info









