La Fondation SNIM va injecter 800 millions MRO dans le dÃ©veloppement local de Dakhlet-Nouadhibou

Agence Alwiam d'informations - La Fondation de la SNIM a annoncé, ce mardi 11 février courant dans la capitale économique Nouadhibou, qu’elle consacrait une enveloppe financière de 813 millions d’ouguiyas au développement des communes de Dakhlet-Nouadhibou.



La Fondation a précisé que cette action s’inscrit dans le cadre de son programme social annuel, conformément aux orientations du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



L’annonce a été faite lors d’une réunion qui a regroupé, ce mardi après-midi, dans les locaux de la wilaya de Nouadhibou, le wali, M. Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Raré, le directeur général de la SNIM, M. Moctar Ould Diaye, le président de la Fondation SNIM, M. Mohamed El Wali Salem. Ont assisté à la réunion, le vice-président du conseil régional de Dakhlet-Nouadhibou, le hakem et l’adjoint au maire de Nouadhibou, ainsi que les maires des communes rurales situées le long de la voie ferrée.



La réunion a été consacrée à l’information des responsables des communes sur les différents aspects liés au programme que la Fondation SNIM mettra en œuvre, cette année, dans les communes de la wilaya.



La dotation sera orientée vers l’appui à l’enseignement, la santé, l’habitat et d’autres domaines liés au développement local.



Une partie du financement destiné à l’enseignement sera affecté à la réhabilitation des écoles. Pour la santé, des moyens seront investis pour l’acquisition d’ambulances au bénéfice des centres de santé et des unités de secours routiers sur l’axe Nouadhibou-Nouakchott.













