CommuniquÃ© de presse du Festival Slam

Mister X - Du 20 au 23 février 2020, se déroulera à Nouakchott la première édition (pilote) du festival SLAM "Létritude". Un événement artistique mais aussi culturel que pédagogique.



A la tête de ce projet, Mister Ex, Artiste slameur, membre actif des cultures et arts urbains en Mauritanie. "LÉTRITUDE" ou Le MOT au service de la parole est une affirmation de la personnalité artistique de l'artiste par l'écriture et la parole.



Dans une optique d'échanges et d'orientations, cette édition première regroupera des slameurs, des poètes des hommes de Lettres, des professeurs, des intellectuels mais aussi des artistes des cultures urbaines et des acteurs culturels.



En collaboration officielle avec l'A.P.E.J et le collectif UP-TIMIST, le programme de l'évènement sera marqué, durant quatre jours de (20, 21, 22 et 23 février), par des ateliers de formations et de perfectionnements, des résidences artistiques, des conférences, des panels de discussions, des soirées slam, des concerts, des expositions et spectacles lyrics.



Cette première édition aura un impact pédagogique sur les jeunes participants aux ateliers de formations puisqu'il se fera en collaboration avec des lycées, centres de formations, festivals littéraires et centres de formation. Le Festival Létritude favorise le savoir pour le savoir-faire. Une édition qui sera dédiée à la mémoire de Professeur Cheikh Saad Bouh Kamara qui nous a récemment quitté.



Les partenaires du Festival :



-Le Festival littéraire Traversées Mauritanides



-Les Echos du Sahel



-L'O.N.G IQRA.



-Le Festival du Livre de Boghé



-G.E.U L'Académie.



-L'Alliance Française



-L'Espace Culturel Ciré Camara



-Le Café des Arts



-Goulchii



-Le Festival Walo Muzik



Ces entités et organismes ne sont pas des partenaires financiers mais des partenaires de fusion pour le bon déroulement du Festival.



Cheikh Diagne alias Mister Ex, Directeur du festival.













