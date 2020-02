La population dâ€™El Mina plante des arbres pour lutter contre les effets du changement climatique

ONG Santé Globale - L’ONG Santé Globale en partenariat de l’ONG Radio ECCA, le Collectif Oser l’Avenir et le soutien de plusieurs associations à but humanitaire dont Caritas Mauritanie, a organisé ce Samedi 08 Février 2020, une journée de plantation d’arbres dans le quartier de Mendez situé dans la commune d’El Mina.



Selon Papa kadé Camara, Président de l’ONG Santé Globale, coordinateur local du programme de santé et participation communautaire mise en œuvre par l’ONG Ecca à El Mina, cette journée s’inscrit dans le cadre d’actions de conscientisation à l’éducation citoyenne et à la protection de l’environnement par la mise en place d’espaces verts, condition sine-qua-non pour préserver un environnement sain et vivable.



Ainsi, plus d’une cinquantaine d’arbres ont été plantées tout le long de l’axe Château d’eau- Carrefour Mendez et dans les petites artères.



Les populations locales constituées notamment de femmes, de jeunes filles et de jeunes hommes ont massivement répondu à l’appel et se sont remarquablement impliqués durant cette journée. Ces dernières ont mesuré toute l’importance de l’initiative et ont pris la responsabilité d’assurer la sauvegarde, le suivi et l’entretien des arbres.



La promotion de l’espace vert doit être vivement encouragée et les activités de reboisement doivent être réalisées à grande échelle notamment en milieu urbain, afin de lutter contre les effets néfastes du changement climatique et permettre un cadre de vie sain et convivial pour toute la population.



L’ONG Santé Globale et ses partenaires en appellent au gouvernement, aux autorités locales, aux bonnes volontés et aux différentes associations à faire du reboisement une question primordiale en y mettant les moyens nécessaires et que les populations soient placées au cœur des décisions.



l’ONG Santé Globale crée depuis 2012 travaille en étroite collaboration avec la population démunie, elle initie des actions de conscientisation à la citoyenneté, le vivre ensemble, à l’accès à la santé et à la protection de l’environnement. Toutes ces actions sont participatives à la base et encouragent l’implication et l’appropriation des actions par la population cible.



Moulaye Maouloud

Chargé de la communication

ONG Santé Globale

E-mail : santeglobalemauritanie@yahoo.fr



