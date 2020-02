Le ministre de la santÃ© convoquÃ© au lendemain de la visite inopinÃ©e du prÃ©sident de lâ€™hÃ´pital national

Agence Alwiam d'informations - La présidence de la République aurait convoqué ce mercredi 12 février courant, le ministre de la Santé Nedhirou Ould Hamed, ont rapporté des sources concordantes.



Une convocation qui intervient 12 heures seulement après cette visite inopinée effectuée mardi par le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani à l'hôpital national.



Une visite au terme de laquelle le Chef de l’Etat n’aurait pas gardé de bonnes impressions sur les conditions de cette importante infrastructure sanitaire et écouté les patients, dont certains ont étalé au président leur calvaire médical, indique-t-on.