Plus de sept tonnes de cannabis saisies au Maroc, huit arrestations

Le Figaro - La police marocaine a annoncé mercredi 12 février la saisie, la veille, de quelque 7,5 tonnes de résine de cannabis près de Guelmim, dans le sud du Maroc, et l'arrestation de huit personnes soupçonnées de «trafic international de drogue».



La drogue était stockée dans des entrepôts situés dans cette région semi-aride et à bord d'un véhicule tout-terrain, a précisé dans un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant état de huit arrestations.



L'opération a aussi permis la saisie de «quatre véhicules, une moto, deux fusils de chasse, 108 cartouches et une somme d'argent soupçonnée de provenir de ces actes criminels», selon la même source.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les «liens éventuels avec des réseaux internationaux de drogue», conclut la police.



Les saisies de cannabis sont fréquentes au Maroc, l'un des principaux producteurs mondiaux et exportateurs de résine de cannabis, selon l'Office de l'ONU contre la drogue et le crime (ONUDC). En 2019, quelque 179 tonnes de cannabis ont été saisies dans le royaume contre une cinquantaine l'année précédente, selon un récent bilan officiel.



Par Le Figaro avec AFP









