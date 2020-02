Le sous-secrÃ©taire d'Etat amÃ©ricain exprime les inquiÃ©tudes de son pays quant Ã  la situation sÃ©curitaire au Sahel

Xinhuanet - Le sous- secrétaire d'Etat américain aux affaires politiques, David Hale, actuellement en visite en Mauritanie, a exprimé mercredi les "inquiétudes" de son pays quant à la situation sécuritaire et à l'instabilité dans la région du Sahel.



"Je me suis rendu à Dakar, Bamako et Ouagadougou pour exprimer notre inquiétude face à l'instabilité croissante au Sahel et pour réaffirmer l'engagement de l'Amérique envers nos partenaires dans cette région vitale", a souligné le responsable américain qui s'exprimait à l'issue d'une rencontre avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.



"Le président et moi avons également discuté d'un potentiel important de développement des liens économiques entre nos deux pays", a-t-il indiqué.



"Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement mauritanien et les opérateurs économiques pour élargir notre présence commerciale", a-t-il ajouté.



Par ailleurs, le responsable américain a affirmé que la coopération entre les deux pays en matière de sécurité et de défense était un pilier de leurs relations. "Ce partenariat sera pleinement exposé lors de l'exercice militaire Flintlock la semaine prochaine", a-t-il relevé.



Selon lui, des exercices comme Flintlock renforcent la capacité des Etats-Unis à opérer avec ses alliés du Sahel et à améliorer leur résilience face à la menace croissante de l'extrémisme.



"La région du Sahel est confrontée à des défis importants pour sa sécurité, sa stabilité, sa démocratie et son développement économique. Ces problèmes nécessitent des solutions africaines. Nous comptons sur la Mauritanie pour jouer un rôle moteur dans l'élaboration de ces solutions", a-t-il conclu.













