Dans une vidÃ©o, Mohamed Cheikh Mkhaitir appelle Ã  sâ€™Ã©manciper de lâ€™emprise de certains chefs religieux

Depuis sa libération en juillet 2019, Mohamed Cheikh Mkhaitir vit en Europe.



Mais, ça ne l’empêche pas, pour autant, de mettre les pieds dans le plat pour exprimer ses positions sur certaines questions qui touchent les Mauritaniens. Dernière illustration en date : le posting samedi 8 Février d’une vidéo sur sa Page Facebook où il tente de susciter une prise de conscience chez les forgerons.



Il a une nouvelle fois montré du doigt les pratiques discriminatoires contre la caste des forgerons à laquelle il appartient, tout en l’appelant à s’émanciper et à s’extirper du carcan d’une vie sociale et économique de misère et d’exclusion.



Tout comme, il a appelé à s’émanciper de l’emprise de certains chefs religieux.



« Émancipez-vous spirituellement de l’emprise de ce groupe. Émancipez-vous de l’emprise de Mohamed Hassane Ould Deddew. Émancipez-vous de l’emprise d'Ould Habibourahmane. Émancipez-vous de l’emprise de Cheikh Ridha. Émancipez-vous de l’emprise de quiconque parmi les zwaya, de n’importe lequel de leurs hommes de religion », a affirmé dans la vidéo Mohamed Cheikh Mkhaitir.



Par la rédaction de Cridem



----