Mauritanie: Jamil Ould Mansour sur les bourses dâ€™Ã©tudes de BP

Senalioune - Jamil Ould Mansour, l’ancien président du parti islamique Tawassoul, a déclaré que la solution aux crises du pays réside dans la justice et l’égalité.



Evoquant la récente photo diffusée sur les réseaux sociaux sur l’attribution de bourses de BP aux étudiants Mauritaniens Beydanes, ould Mansour affirme que "Si la sélection des étudiants par British Petroleum (BP) respecte les règles scientifiques et transparentes, alors il y a un défaut dans le système éducatif et l’égalité des chances qui est nécessaire dans le mécanisme de sélection. Ce problème doit être corrigé".



"Si nous ne prêtons pas attention dans de tels cas, ou si nous n’agissons pas contre de tels pratiques, nous mettons en danger notre pays, son unité et l’harmonie de nos citoyens. La solution, c’est une exigence à la justice dans une lutte contre la discrimination des personnes qui sont aujourd’hui marginalisées", ajoute-t-il.