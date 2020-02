VidÃ©o : le grand-pÃ¨re de la fillete violÃ©e et tuÃ©e Ã  Rosso rÃ©clame justice toute la justice

Al-akhbar - Le grand-père de la petite fillette âgée de 3 ans, violée et tuée à Rosso, Limam Ould Barka, a affirmé la détermination de la famille à lutter jusqu’à ce que la justice soit rendue dans cette affaire, qui a secoué la capitale du Trarza.



L’enfant a été conduit par un homme vers un lieu inhabité, dans lequel, la petite avait été retrouvée sans vie ultérieurement, a-t-il dit, citant les gosses qui jouaient dans les environs.



Ould Barka a appelé les autorités à arrêter et à juger le monstre humain ainsi qu’à mettre la famille éplorée dans tous ses droits.



Par Al-akhbar,

Traduit de l'Arabe par Cridem

























