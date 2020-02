CommuniquÃ© de l'Ã©vÃ©nement AÃ¯darling

ARTowa - La quatrième édition du festival de mode AIDARLING se tiendra les 14,15 et 16 février à l'espace culturel DIADIE CAMARA.



Initiée par la styliste et créatrice Artowa, cette quatrième édition est placée sous le signe de la paix et l' unité Africaine à travers la culture.



Le programme alléchant est planifié sur trois jours durant lesquels le public est convié au vernissage, à l'exposition et au dîner gala avec à la clé le défilé de mode qui mettra en évidence la nouvelle collection de la styliste, dénommée SÉDUCTION portée par des mannequins Mauritaniens et sénégalais.



Prennent part à ces trois jours d'activités culturelles, la créatrice Mauritanienne MEKFOULA BRAHIM, le chercheur en culture visuelle EL HAJ BRAHIM, monsieur Mohamed Makhmoud, le Professeur Ahmed Maouloud E., le mannequin international et photographe EL EMIR ET AWA BAH de l'ONG Sos femmes rurales à qui iront les 20% des recettes de ce dîner du 16 février qui se veut aussi caritatif.





















