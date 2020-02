Lettre de remerciement

Alioune Ould Youssouf - A notre frère Isselmou Oud Tajeddine,



Au nom du village Ehel Youssouf dans la commune de Tékane, je ne puis que remercier et à juste titre notre illustre frère, l’homme d’affaire Isselmou Oud Tajeddine pour les œuvres de bienfaisance ô combien importantes, grandioses et bénéfiques dont il a toujours fait preuve à l’égard de tous, particulièrement à notre village et ce à travers la mise à disposition de nos parents des bienfaits de son sondage situé à Beguemoune depuis voilà une quinzaine d’années.



L’illustre frère a toujours pris en charge aussi bien la maintenance de l’ouvrage (pièces de rechange) que son alimentation en énergie (gasoil) ; ceci en toute discrétion et de manière sobre et vertueuse, qu’il en soit remercié considérablement et qu’Allah lui apporte bénédiction, bonheur, santé et protection.



Aujourd’hui grâce à Allah et à la vision d’un fils du terroir, monsieur Hassen Gaye actuel directeur de l’ONSER (Office National pour le Service de l'Eau en milieu Rural)., le village a bénéficié du projet P2RS d’un sondage qui est en phase de réception provisoire, à cet effet, je remercie infiniment le grand frère Hassen Gaye, le directeur de l’ONSER, mais aussi toutes les autorités étatiques de ce beau et bon geste.



Alioune Ould Youssouf dit Maham

Ressortissant du village













