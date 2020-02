Meurtre Ã  Tintane

Al-akhbar - Les habitants du quartier de l’État-civil sis dans la ville de Tintane, dans la wilaya du Hodh Gharbi, ont découvert le corps inanimé d'un jeune homme jeté dans la rue, montrant des coups de poignards reçus à plusieurs endroits.



Le jeune travaille en sa qualité de pompiste dans l’une des stations-service de la ville, a-t-on indiqué. Les nombreuses personnes qui se sont rassemblées autour du corps inanimé ont été sidérées par la cruauté du meurtre.



Par Al-akhbar,

Traduit de l’Arabe par Cridem











