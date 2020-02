Des prÃ©sumÃ©s auteurs de viol commis Ã  Rosso et Nouakchott arrÃªtÃ©s

Essahraa - La police a arrêté des présumés auteurs de délits de viol commis à Rosso, Nouakchott et Tintane.



L’instruction suit son cours avec les personnes interpellées, avant leur déférement devant le juge d’instruction. Des viols dont un mortel ont secoué la semaine passée les villes de Rosso et de Nouakchott.



Une fille de 4 ans a été violée et tuée à quelques encablures de chez elle, derrière le tribunal de Rosso.



Halima née en 2016 et victime elle aussi d’un viol à El Mina dans la capitale Nouakchott est toujours hospitalisée à la suite des traumatismes et sévices consécutif à son calvaire.



À Tintane à l’Est du pays, un viol a été aussi enregistré en concomitance avec ces délits qui ont créé un climat de panique chez les citoyens.



Le public s’est solidarisé à travers les réseaux sociaux avec les victimes et leurs familles éplorées, appelant le gouvernement à agir rapidement et à arrêter les monstres humains qui sévissent à travers le pays.



