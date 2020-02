Nouvelles licences de PÃªche : Pas de faveurs pour les pÃªcheurs Saint-Louisiens !

Ndar Info - Des mesures sévères et contraignantes ont été fixées dans le cadre du nouvel accord de pêche. Les licences sont désormais soumises à un renouvellement trimestriel et pour une durée d’un an.



Parmi les nouveaux critères, le versement de 6% de la capture en terre mauritanienne. Une manière pour Nouakchott de profiter amplement de la main-d’œuvre Guet-Ndarienne.



L’accord décrète l’interdiction ferme pour les Guet-Ndariens de pêcher notamment du mulet, des céphalopodes et des crustacés. Le contrôle des embarcations est strict. Toute forme d’opposition à la fouille conduit au retrait de la licence.



Le service régional de pêche et de la surveillance de Saint-Louis livre aux acteurs des fiches d’engagement à remplir :



Dix exigences y sont fixées :



1. L’Immatriculation physique de l’embarcation



2. La présence permanente des scellés d’authentification



3. La détention de la licence de pêche à bord, en mer et au débarquement



4. La détention d’un bon de sortie au cours de validité à bord, en mer et au débarquement



5. Le respect strict des débarquements à Nouakchott dans le cadre des 6%.



6. Le respect de l’interdiction de pêche du mulet, des céphalopodes et des crustacés



7. Le non-dépassement du taux de 2% pour les captures accessoires



8. Le débarquement des captures au niveau des sites dédiés



9. L’obligation de se soumettre aux opérations contrôles et de surveillance de pêche en mer et à terre



10. Le respect des décisions de la commission de transaction de Nouakchott



En fin, la fiche signale que « le non-respect des engagements précités, entrainera la suspension provisoire ou le retrait définitif de la licence ».













