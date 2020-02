Mauritanie : des adeptes de la laÃ¯citÃ© et des agents du prosÃ©lytisme aux mains de la police

Saharamédias - Une source sécuritaire qui a souhaité garder l’anonymat a révélé à Sahara Medias qu’un groupe de personnes arrêté la semaine dernière par les services de sécurité sera déféré devant la justice, objets de différentes accusations.



Cette source proche du dossier évoque deux dossiers différents qui ont cependant des points communs. Trois personnes sont concernées en ce qui concerne le premier dossier et ont été arrêtées depuis 5 jours pour prosélytisme, alors qu’ils distribuaient des copies de l’évangile.



Le deuxième dossier concerne lui un groupe de personnes, plus de 5, qui ont été arrêtées alors qu’elles tenaient une réunion politique non autorisée pour demander une refondation de l’état mauritanien, affichant le slogan « nous voulons une Mauritanie laïque ».



Il s’agit d’une organisation politique nouvelle dirigée par l’administrateur à la retraite Mohamed O. M’Khaïtir qui se trouve depuis quelques années hors de la Mauritanie.



Ce groupe a commencé par des discussions orales sur les réseaux sociaux, le WatsApp, avant que les adhérents au groupe ne tiennent une série de réunions à Nouakchott.



Selon d’autres sources de Sahara Medias l’enquête à laquelle ont été soumises ces personnes était axée sur les soutiens du mouvement et ses bailleurs.



A propos du second dossier, relatif au prosélytisme, les enquêteurs voulaient savoir s’il existe un réseau dans le pays, recueillir des informations à propos de ressortissants occidentaux qui ont quitté la Mauritanie et qui seraient derrière cette entreprise et qui la financent.



La source sécuritaire ajoute que ces personnes seront déférées devant la justice la semaine prochaine et deux d’entre elles ont été libérées sous caution et compte tenu du fait qu’elles sont des femmes.



Sur le plan officiel, aucune réaction des autorités mauritaniennes malgré la controverse qui a entouré la question.













