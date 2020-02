Lâ€™Ambassade dâ€™Allemagne et la sociÃ©tÃ© HONGDONG soutiennent la 10e Ã‰dition du marathon International de Nouadhibou

Cridem : En quoi consiste les soutiens de l’Ambassade d’Allemagne et de HONGDONG ?



Réponse : L’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne nous donne 1 000 (mille) t-shirts ce qui représente plus de 100 000 (cent mille) ouguiyas MRU (voir SVP la note de confirmation ci-jointe). C'est un très bon soutien qui honore le PEUPLE allemand frère et ami des mauritaniens. Merci à l'Ambassade et au Grand PEUPLE de la République Fédérale d'Allemagne.



Pour la société de pêche chinoise HONGDONG elle nous donne 100 000 (cent mille) ouguiyas en espèce, 2 000 (deux mille) bouteilles d’eau minérale, un bus et 2 voitures durant le samedi 18 et le dimanche 19 avril 2020 journées du marathon ( voir SVP la note de confirmation ci-après).



Cela représente une bonne participation financière qui honore le PEUPLE frere et ami chinois et merci à HONGDONG, à l'Ambassade chinoise et au Grand PEUPLE de la République Populaire de la Chine.



Cridem : En quelques mots que pouvez-vous dire à nos lecteurs des réalisations concrètes durant ces 10 ans d’existence du marathon International de Nouadhibou ?



Réponse : Pour répondre je le ferai en 5 points s’il vous plait et merci :



1 – : Durant ces 10 ans nous avons bénéficié du respect et du soutien de tous les Ministres de la Jeunesse et des Sports qui se sont succédés depuis 2009 sauf leurs Excellences Mme SOUENA et Mme BALL, de tous les Walis et Préfets de Dakhlet Nouadhibou (sans exeption), de tous les Présidents de l’Autorité de la Zone Franche sauf son Excellence M. THIAM (l’actuel President) et de tous les Maires (sans exeption). Il faut le dire haut et fort que l’Armée Nationale, la Police, la Marine, l'Académie Navale, la Gendarmerie, la Garde et la Sécurité Routière nous ont aidés et soutenus depuis la première Edition, tous les volontaires et membres de notre marathon les remercient et sont très fiers d'eux.



2 – : Nous avons créé un partenariat exemplaire avec les Ambassades du Royaume d’Espagne, des Etats Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la République de France, de la République Fédérale d’Allemagne, du Royaume Uni, du Royaume du Maroc, de la République Populaire de Chine. Il y'a aussi le Consulat Général de l'Espagne, le Consulat Général du Maroc et le Consulat du Sénégal tous à Nouadhibou avec qui nous avons de très bonnes relations. Nous sommes aussi partenaire avec la Coopération Espagnole, la Cooperation Francaise, World Vision Mauritanie, l’Organisation International de la Migration et de l’Organisation Mondiale de Santé. Tous ces Ambassades, Consulats et organisations internationales nous aident, se déplacent dans nos bureaux à Nouadhibou et assistent au départ de nos courses. Nous regrettons que nos frères, amis et voisins algériens ne font pas partie de nos partenaires et pourtant depuis 2010 la main du marathon International de Nouadhibou leur ai tendue. Ils n'ont jamais répondu à nos courriers.



3 – : Durant ces 10 années la société tuniso-mauritanienne de télécommunication Mattel Sa est notre sponsor officiel depuis 4 années. Nous avons bénéficié des sponsorings : 9 fois de la part de la SNIM, de 9 fois de Tasiast Mauritanie Ltd Sa, 9 fois SEPH, 9 fois d’Alfa Services, 7 fois Maersk et APM Terminals du group AP MOLLER, 7 fois de l’hôtel SAHEL, 5 fois de l'entreprise BSA de Mohamed BOUAMATOU, 5 fois avec l’hôtel et les appartements ESMA, 5 fois de la banque BAMIS, 5 fois d’Interpesca, 5 fois Air France, 4 fois Mauritel, 4 fois de la banque Société Générale, 4 fois de la Fédération Nationale des Pêches, de 4 fois de CPAA, 4 fois de World Vision, 4 fois de l’OMS, 4 fois du Secrétariat National de lutte contre le SIDA, 3 fois du Maire Ahmed HAMZA depuis Nouakchott, 3 fois Soboma-Coca-Cola, 3 fois de la Section des Industries de Protéine de la Mer, 2 fois avec l’hôtel Tasiast, 2 fois de la banque de BNM, 1 fois Royal Air Maroc, le site web CRIDEM depuis 2010, le site ADRAR INFO depuis 5 ans et d’autres sponsors occasionnels. Pour revenir aux sites CRIDEM et ADRAR INFO ils sont des partenaires fiables qui nous couvrent et nous publient gratuitement et mille mercis à tous.



4 - : Notre marathon a toujours dans discrétion joué son rôle humanitaire et avons intervenu auprès des Ambassadeurs des grands Pays comme les USA, la FRANCE, le Royaume d'ESPAGNE au profit des hommes politiques emprisonnés ou mis en residence surveillée dans les 10 dernières années comme par exemple pour les cas de son Excellence Sidi Cheikh ABDALLAH ancien president en residence à Lemden, M. Ould MKEITIR mis en prison, M. Biram DAH ABDI quand j'ai appris qu'il était en prison et malade. J'ai posé personnellement le cas de Mohamed BOUAMATOU à deux Ambassadeurs qui ont dit de belles choses sur lui et surtout des traitements de qualité et gratuits de son hôpital ophtalmologique. Ces interventions pour des personnes que je n'ai jamais rencontrées et qui ne sont pas mes amis m'ont ouvert facilement des portes.



5 – : Nous avons grâce à nos partenaires étrangers aux USA, en France, au Pays Bas et surtout au Royaume du Maroc envoyé en formation des membres de notre marathon. Nous avons réalisé à Nouadhibou pour la première fois une course de 42Km le 21 avril 2019 qui respecte les normes en vigueur grâce aux formations chez nos partenaires de Marrakech et autres qui nous ont assurés l'hébergement (hôtel et la pension) durant toutes les périodes de formation.



Cridem : Où en êtes-vous avec la réalisation de votre projet de budget ?



Réponse : Nous avons réalisé les 31% de notre projet de budget et avons des promesses. Nous comptons beaucoup sur nos hommes d’affaire, les entreprises en Mauritanie et les généreux donateurs. Nous fondons un grand espoir sur des hommes d’affaire et des entreprises qui ont soutenu toutes les éditions passées de notre marathon comme TASIAST, SNIM, ALFA SERVICE et M. BOUGHOURBAL Moulaye Abasse (généreuse personne à Nouadhibou dans le social). Permettez-moi de rappeler comme l’exige les bonnes pratiques que MATTEL Sa est notre sponsor officiel depuis 4 ans.



Cridem : Merci M. Haidara



Réponse : Je voudrai ajouter à l’attention des entreprises et des généreux mauritaniens que nous comptons sur leurs sponsors ou soutiens pour réaliser notre projet de budget. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour en arriver à ce stade qui fait que notre marathon est devenu le plus grand rassemblement de sportifs dans notre pays et une excellente vitrine pour Nouadhibou et pour la République Islamique de Mauritanie à travers le monde. Soyons tous heureux et fiers du petit et modeste marathon International de Nouadhibou qui impose la République Islamique de Mauritanie partout le monde.



Merci également au Pr Mohamed KNIDIRI President du marathon International de Marrakech avec tous ses collaborateurs. Depuis la signature de notre convention de partenariat le 27 janvier 2011 à Marrakech il nous a toujours aidé et recommandé aux Présidents et Directeurs des grands marathons du monde ce qui nous a beaucoup facilité les choses.



Vive le marathon International de Nouadhibou et Vive la Mauritanie !!!